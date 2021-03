WandaVision, il regista smentisce le voci: 'Nessun episodio segreto, saranno 9'

Il nono e ultimo episodio di WandaVision è da poche ore in streaming su Disney+, e sono già in molti ad aver assistito a un finale da applausi. Il numero di puntate dello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany era noto da tempo, tuttavia nelle ultime ore, anche a causa di una incauta dichiarazione di agenzia, si erano diffuse voci incontrollate.

I fan hanno così incominciato a sperare in una sorpresa, ipotizzando che esistesse anche un episodio 10 di WandaVision che sarebbe stato pubblicato dopo il nono. Poco prima dell'uscita di quest'ultimo, però, il regista Matt Shakman ha seccamente smentito l'ipotesi.

"No, non ho sentito questa teoria" ha detto a ScreenRant rispondendo a una domanda sul fantomatico episodio bonus. "Accidenti, mi chiedo chi abbia potuto dirigerlo, ma vedremo... So che c'è un episodio sul making of la prossima settimana" ha aggiunto Matt Shakman, alludendo all'episodio di Assembled dedicato alla realizzazione della serie Marvel, che sarà in streaming dal 12 marzo, "quindi ci sarà qualcosa di WandaVision che continuerà su Disney+, ma siamo alla conclusione del nostro show."

Con l'episodio 9, dunque, la storia è conclusa. Presentando il finale di WandaVision, il regista si è augurato che al pubblico sembri "sorprendente, ma inevitabile. Sai, odio le storie che ruotano di 180 gradi all'ultimo minuto e ti fanno dire: Ma cosa ho visto tutto questo tempo? Sai, come quei romanzi di Agatha Chistie in cui l'assassino è uno che è appena spuntato fuori e tu dici: Ma dai, perché ho letto tutta questa cosa?"