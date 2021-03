WandaVision, il regista sull'ingegnere aerospaziale: 'Non volevo introdurre Reed Richards'

Continuiamo a scoprire altri easter egg e curiosità di WandaVision: questa volta vi segnaliamo un'intervista a Matt Shakman, regista dello show, in cui discute del personaggio che tutti pensavano fosse Reed Richards: ci riferiamo all'ingegnere spaziale chiamato da Monica Rambeau.

Come sapete infatti, Monica, Jimmy Woo e Darcy Lewis erano alla ricerca di un modo per entrare a Westview senza subire gli effetti dei poteri di Wanda. A questo punto il personaggio con il volto di Teyonah Parris afferma di conoscere la persona giusta: un ingegnere aerospaziale, questa frase ha fatto subito pensare agli appassionati delle storie della Marvel a Reed Richards dei Fantastici 4, ma secondo quanto ha rivelato Matt Shakman durante un'intervista concessa a Kevin Smith, non erano queste le sue intenzioni. Ecco il suo commento: "Alcuni di questi easter egg sono stati fatti di proposito, poi ci sono altri che non lo sono, come quando Monica cerca un modo per superare la barriera. Abbiamo girato di nuovo alcune scene, cambiato dei dialoghi e abbiamo aggiunto l'ingegnere aerospaziale, che non doveva introdurre i Fantastici 4".

Continua poi: "Le teorie dei fan sono sempre molto interessanti, ma abbiamo costruito questo veicolo ispirato ad un rover e ci abbiamo messo più di un anno, ma improvvisamente tutti vogliono sapere chi incontrerà Monica, ma so che sarà la fantastica attrice che interpreta il maggiore Goodner, non Reed Richards". Per finire ecco la nostra recensione di WandaVision.