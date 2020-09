WandaVision, ripartono le riprese: arriverà su Disney Plus entro dicembre?

Come è accaduto a tante altre produzioni nei mesi scorsi, le riprese di WandaVision sono state sospese a causa del lockdown, sconvolgendo i piani di Disney+. A quanto filtra online, i lavori sono finalmente ricominciati nei giorni scorsi e c'è la possibilità che la nuova serie riesca a debuttare già nel 2020.

Questo però dipenderà, oltre che dalle tempistiche relative alla produzione, anche dalla collocazione che avrà WandaVision all'interno della timeline del Marvel Cinematic Universe.

In ogni caso, nei giorni scorsi The Direct ha pubblicato lo screenshot di una storia Instagram di Torey Lenart, del reparto fotografia della serie Disney+ con Elizabeth Olsen, in cui rivela che è "tornata al lavoro". Stando alla sua pagina IMDb, WandaVision è l'unico progetto a cui attualmente Lenart sta lavorando, quindi è estremamente probabile che si riferisca a quello. Inoltre, la foto è taggata al Sequoia National Park, e anche questo coincide con i rapporti secondo cui le ultime riprese dello show sarebbero state effettuate in California.

Qualcosa si muove, quindi. Negli ultimi giorni sono anche ripartite le riprese di Falcon and The Winter Soldier, in questo caso ad Atlanta. Dal momento che per entrambe le serie Marvel il lavoro da completare dovrebbe essere relativamente poco, se la post-produzione procederà senza intoppi almeno una delle serie potrebbe arrivare in streaming prima della fine dell'anno.

