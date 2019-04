WandaVision, le riprese della serie Marvel inizieranno quest'autunno

Intervistata da Variety in occasione della prima di Avengers: Endgame, l'attrice Elizabeth Olsen ha parlato della sua prossima serie WandaVision, che sarà realizzata dai Marvel Studios e sarà direttamente collegata al Marvel Cinematic Universe. La serie sarà realizzata per la neonata piattaforma Disney+.

“Le riprese inizieranno il prossimo autunno”, ha dichiarato Elizabeth Olsen sul red carpet della premiere dell'attesissimo ultimo capitolo dei Vendicatori, che ha anche parlato di un totale di sei ore di materiale, senza però specificare in quanti episodi verrà suddiviso. "Non ne so nulla, mi dispiace molto", ha aggiunto quasi scusandosi.

In effetti c’è ancora un fitto mistero intorno a WandaVision, le vicende narrate dovrebbero in ogni caso essere successive ai fatti di Avengers: Endgame e far parte quindi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Oltre a Elizabeth Olsen, fa parte del cast anche Paul Bettany che ha recentemente parlato della serie. Se le riprese inizieranno in autunno, è comunque presumibile che la serie non vedrà la luce prima del 2020.

Dopo l'uscita di Endgame, che fin dalle prime ore sembra partito benissimo al botteghino, la Marvel ha in programma una serie di uscite per i prossimi anni, non ancora tutte ben definite. Qualche ipotesi su cosa ci attende nell'universo Marvel comincia già in ogni caso a circolare.