WandaVision: ecco le risposte alle principali domande poste dai fan sulla serie Disney+

WandaVision è ufficialmente terminata, ma ciò non significa che il brusio intorno allo spettacolo si sia attenuato. In effetti, l'episodio conclusivo, ha spaccato in due il fandom Marvel. Alcuni infatti sono entusiasti di come la serie Disney+ sia finita, altri invece, sono estremamente delusi.

Di seguito tentiamo di riportarvi le risposte ai maggiori questi girati intorno a WandaVision negli ultimi mesi ma, se non avete ancora visto tutti gli episodi, vi raccomandiamo di non proseguire oltre, visto che potreste trovarvi letteralmente sommersi dagli SPOILER!

In primo luogo, molti si chiedevano come Visione sia potuto tornare in vita dopo essere stato annientato da Thanos in Avengers: Infinity War. Bene, è stato rivelato che Wanda ha creato la sua versione sitcom di Visione servendosi dei ricordi e dei poteri persistenti della Gemma della mente. Questo nuovo sintezoide si è però scontrato al termine della serie con la sua versione bianca ricostruita dalla SWORD, e gli trasmette quella che potremmo definire la sua "anima".

Inoltre si è scoperto che nel mondo Marvel le streghe hanno le loro congreghe e l'accesso alla magia, una magia che non è così raffinata e studiata come quella esercitata dai Maestri delle Arti Mistiche. Agatha Harkness attingeva la sua forza dal libro dei dannati di Darkhold, mentre Wanda si è rivelata come The Scarlet Witch, la strega della profezia in grado di incanalare la magia del caos senza limiti.

Inoltre i fan sono rimasti delusissimi nello scoprire che nella realtà il Fietro interpretato da Evan Peters, altri non era che una semplice comparsata di Westview e non come si pensava un primo accenno al tanto atteso Multiverso.

In molti poi speravano di vedere poi Mephisto, ma si è scoperto che WandaVision è semplicemente la storia dell'elaborazione del lutto da parte di Wanda e dunque non era neccessario nessun altro villain. Tuttavia, ciò non significa che Mephisto non verrà introdotto in un prossimo futuro dell'MCU.

I fan hanno poi aspettato settimane per vedere chi fosse veramente Dottie... solo per scoprire che era solo una mamma di periferia che Wanda aveva scelto come comparsa nella sua sitcom. Allora perché porre così tanta enfasi per il personaggio? Solo per ingannare i fan, come rivelato dalla stessa Emma Caulfield.

Per quanto riguarda quei falsi spot che hanno avuto come protagonisti sempre gli stessi attori, apprendiamo nell'episodio 8 che non si tratta dei genitori Wanda, bensì solo di manifestazioni della sua psiche.

Il mistero di come siano nati i figli di Wanda e dove siano ora, sarà sicuramente al centro dell'arco del personaggio di Wanda in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dopo che abbiamo visto nelle scene post-credit che i due gemelli si trovano in qualche luogo ancora non meglio identificato.

Intanto, date uno sguardo al nostro giudizio finale su WandaVision e fateci sapere nei commenti se ci sono altri dubbi su questa prima serie del MCU targata Disney+. Vi ricordiamo inoltre, che secondo Rotten Tomatoes The Serier Finale è il peggior episodio di WandaVision.