WandaVision, il suo ritardo quale impatto avrà sulla fase 4 dell'MCU?

Dopo mesi e mesi di attesa, abbiamo finalmente scoperto la data di uscita di WandaVision, la serie approderà su Disney+ il prossimo 15 gennaio ma, questo potrebbe avere un notevole impatto sull'MCU e dunque causare uno slittamento generalizzato della Fase 4.

Il ritardo di WandaVision potrebbe provocare insomma un vero e proprio effetto domino sulle altre produzioni. Alcuni dei titoli MCU del 2021 saranno direttamente influenzati da questa storia come Spider-Man 3 e nel 2022 Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Altri come Black Widow e The Falcon e The Winter Soldier non dovrebbero avere invece particolari legami.

L'ultimo teaser di WandaVision che è arrivato con la data di rilascio ci ha mostrato ancora una volta che l'avventura multiversale di Scarlet Witch e Visione durerà vari decenni ma, sembra ormai sempre più evidente che la maggior parte degli eventi siano frutto dell'immaginazione della protagonista femminile. Tutto questo fa presupporre che la continuità dell'MCU non dovrebbe essere in alcun modo intaccata da questa serie.

Il ritardo di WandaVision ci porterà però sicuramente ad un 2021 ricchissimo. Tutte le varie produzioni usciranno in periodi molto ravvicinati tra di loro, e per la prima volta dopo diverso tempo possiamo forse presupporre che non vi sono ulteriori modificazioni nel calendario dell'MCU. Insomma, l'attesa aumenta il desiderio o almeno così si dice.