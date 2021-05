WandaVision, rivedremo Agatha Harkness nel MCU? Ecco cosa ne pensa Kathryn Hahn

Nonostante qualche piccolo intoppo, le due serie esclusive del Marvel Cinematic Universe lanciate su Disney+ sono state un enorme successo e i fan sperano in un prossimo futuro di rivedere alcuni dei personaggi secondari che hanno amato di più. Tra questi naturalmente, rientra a pieno titolo la Agatha Harkness di WandaVision.

Il personaggio interpretato da Kathryn Hahn ha letteralmente fatto impazzire il pubblico, svelandosi pian piano e passando dall'essere la semplice vicina impicciona, alla potentissima strega con una storia anche drammatica alle spalle. Al termine della serie, il suo impatto su Wanda Maximoff è stato di fondamentale importanza e, ha permesso alla strega più potente del Marvel Cinematic Universe di acquisire il Darkhold, il celebre libro dei dannati.

Proprio in merito ad un possibile ritorno di Agatha Harkness al fianco di Scarlett Witch è di recente intervenuta la sua interprete che ha detto: "Sì, mi piacerebbe che stessero di nuovo insieme. Chissà? La Marvel ha tante cose tra le mani. Ma per ora non ho sentito niente".

Secondo molti rumor, le due streghe potrebbero già ritrovarsi in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la Hahn ha confermato più di una volta che sarebbe estremamente felice di riapparire nel MCU dopo WandaVision, ma presumibilmente tutto dipende dal destino di Wanda, che è ormai chiaro sarà l'elemento cardine, nonchè quello più potente di tutta la Fase 4 appena iniziata.