WandaVision: rivelata la sinossi ufficiale della serie Marvel

Dopo il primo sguardo mostrato nel promo dedicato alle serie Marvel/Disney+, la Casa di Topolino ha pubblicato anche la prima sinossi ufficiale di WandaVision.

Ecco la descrizione dello show (via Comicbook.com): "WandaVision fonde lo stile classico delle sitcom con il Marvel Cinematic Universe nel quale Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) - due esseri superpotenza che vivono la loro ideale vita di periferia - iniziano a sospettare non tutto potrebbe essere come sembra."

La sinossi conferma quanto anticipato dalle prime immagini di WandaVision, ovvero che lo show vedrà i due Avengers in una strana convivenza che sembra trarre ispirazione dalla celebre run di Tom King. Non a caso, nello spot del Super Bowl viene rivelata anche la presenza dei loro due figli.

Lo show, lo ricordiamo, è stata anticipata di recente al 2020 e molto probabilmente debutterà sul servizio streaming della Disney dopo The Falcon and The Winter Soldier, la cui uscita è prevista per il prossimo agosto (data non ancora confermata ufficialmente).

Che aspettative avete riguardo alla serie? Fateci sapere la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti. A proposito dei Marvel Studios, nella notte è andato in onda anche nuovo spot di Black Widow, il film che ad aprile inaugurerà ufficialmente la Fase 4 del MCU.