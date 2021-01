WandaVision, rivelati i titoli dei primi due episodi della serie Marvel

Dallo scorso venerdì siamo entrati in una nuova era del Marvel Cinematic Universe, grazie alla pubblicazione dei primi due episodi di WandaVision, con cui è ufficialmente iniziata la Fase 4. Sul catalogo Disney+ fino a poco tempo fa le due puntate erano indicate semplicemente come "1" e "2", ma adesso sono stati rivelati anche i titoli.

Come si può vedere anche nell'immagine in calce alla notizia, il primo episodio si intitola Filmed Before a Live Studio Audience e il secondo Don't Touch That Dial. Non si tratta di spoiler per chi non ha visto ancora l'inizio di WandaVision, ma di due slogan entrati nel gergo della televisione classica. Del resto, non era certo un segreto che alcune scene siano state girate dal vivo alla presenza del pubblico. Ne hanno parlato nei mesi scorsi anche i protagonisti dello show.

"È stato il miglior divertimento di sempre. Ho pensato: Dio, ho completamente sprecato la mia vita. Avrei dovuto fare sitcom per tutto questo tempo" aveva raccontato Paul Bettany, che interpreta Visione. "Era come essere al teatro estivo o qualcosa del genere, correre dietro le quinte afferrando oggetti di scena, sbattere al momento giusto contro Kathryn Hahn quando entrava dalla porta..."

Intanto domani, venerdì 22 gennaio, è già tempo del terzo episodio di WandaVision. Per altri approfondimenti, rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Teyonah Parris sulla timeline della serie e a quelle di Elizabeth Olsen sull'accento sokoviano di Wanda Maximoff.