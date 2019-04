WandaVision, rivelato il periodo d'ambientazione della serie Disney+?

La serie incentrata sulla relazione amorosa tra Wanda Maximoff/Scarlett Witch e Visione sarà uno dei primi show ambientati nel Marvel Cinematic Universe ad approdare su Disney+, il nuovo e agguerrito servizio streaming della Casa di Topolino.

Parlando ai microfoni di Variety in occasione delle premiere di Avengers: Endgame, la star di WandaVision Elizabeth Olsen ha rivelato un importante indizio per capire quando sarà ambientato lo show: "Stiamo prendendo ispirazione da diversi fumetti, e alla presentazione di Disney+ ci hanno mostrato una nostra foto negli anni '50."

L'attrice ha recentemente confermato che le riprese di WandaVision inizieranno quest'autunno e ha parlato di un "totale di 6 ore di materiale", anche se non ha potuto rivelare ulteriori dettagli. A questo punto Disney+ dovrebbe lanciare lo show nel corso del 2020.

WandaVision sarà scritta da Jam Schaeffer, uno degli sceneggiatori di Captain Marvel, che ricoprirà anche il ruolo di showrunner.

Per quanto riguarda sempre il fronte Marvel del servizio streaming sono state annunciate anche le serie tv dedicata a Loki e Falcon & Winter Soldier. Per capire quando saranno ambientati tutti questi nuovi show dovremo aspettare gli annunci che seguiranno Avengers: Endgame e che ci forniranno qualche indizio in più sui piani futuri del franchise. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Avengers: Endgame.