WandaVision, che ruolo avrà Quicksilver? Sentiamo cos'ha da dire lo showrunner

Da quando è stato annunciato WandaVision, uno dei pensieri più frequenti da parte dei fan è stato sicuramente "Rivedremo Quicksilver?" o "Si parlerà in un qualche modo di Qucksilver?". Ora lo showrunner, Jac Schaffer, prova a rispondere a queste domande.

Dopo gli eventi dell'episodio della scorsa settimana, quelli relativi al finale del terzo episodio di WandaVision, "Now in Color", in cui Wanda ricordava il fratello Pietro dopo aver dato alla luce i due gemelli, Tommy e Billy, è sorto spontaneo chiedersi che ruolo avrà d'ora in poi la figura di Pietro Maximoff/Quicksilver nella serie, e se questi potrebbe effettivamente tornare in un qualche modo nel corso dei prossimi episodi.

E messo davanti a certi quesiti e diverse teorie del web, Jac Schaffer ha tentato di dare una sua risposta. Ma tentare, vedrete anche voi, è la parola chiave.

"È così difficile rispondere a queste domande. Sono tutte ottime domande, ma di nuovo, si tratta della vita interiore di Wanda e di qual è la sua esperienza, quali sono i suoi sentimenti. È questo che andremo ad esplorare" avrebbe risposto infatti Schaffer.

"Quindi il mio approccio con Wanda è stato quello di guardare alla donna nella sua interezza: c'è lei, ci sono le sue esperienze, i suoi traumi... E perdere Pietro è stata una grande parte di tutto ciò, come lo è stato essere una di due gemelli. E per quanto riguarda quando mostrare tutto questo, ne abbiamo parlato a lungo con gli sceneggiatori.Quando riveliamo certe cose? Dove posizioniamo certi momenti? Quando ci immergiamo nell'autenticità? Perché dietro la sitcom, dietro questa patina di felicità posticcia, di questi falsi sé stessi, ha avuto senso per noi inserire quel momento di onestà emotiva" ha spiegato poi ai microfoni di ET.

Vedremo però nel nuovo episodio di WandaVision, disponibile da venerdì 29 gennaio su Disney+, come proseguiranno le vicende di Wanda e Visione.