WandaVision, che ruolo avranno Randall Park e Kat Dennings? Proviamo a fare chiarezza

Quando WandaVision debutterà su Disney +, non solo ci farà rincontrare Elizabeth Olsen e Paul Bettany come duo titolare nei panni del duo titolare, ma coinvolgerà anche altri personaggi della narrativa del Marvel Cinematic Universe.

Oltre a Teyonah Parris nei panni della versione adulta di Monica Rambeau, la serie ci permetterà di rivedere Randall Park, il co-protagonista di Ant-Man and the Wasp, nei panni di Jimmy Woo dello SHIELD e Kat Dennings di Thor nei panni di Darcy Lewis. In molti si domandano come questi personaggi potranno intrecciarsi con le storie di Scarlett Witch e Visione ma, ancora non vi sono particolari notizie in merito. Il capo sceneggiatore Jac Schaeffer ha rivelato che i due non necessariamente dovranno apparire nei panni dei loro personaggi del MCU ma che, potrebbero anche fare delle apparizioni che riportano in auge alcuni dei più celebri volti della tv.

"Lo spettacolo è una lettera d'amore per l'età d'oro della televisione", ha detto Schaeffer. "Stiamo rendendo omaggio e onorando tutti questi spettacoli incredibili e le persone che sono venute prima di noi, [ma] stiamo anche cercando di aprire un vero e proprio nuovo capitolo".

Per portare le cose su un altro livello, WandaVision è stato filmato con la presenza del pubblico in studio dal vivo come le tradizionali sitcom multi-camera. Gli spettatori hanno reagito alle scene in tempo reale, aprendo una nuova strada al percorso fin qui seguito dall'MCU. In attesa dell'uscita di WandaVision su Disney+, fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate da questa nuova serie.