WandaVision: tutto quello che sappiamo sulla serie Marvel di Disney+

Dopo un primo banner ufficiale evocativo delle atmosfere i Tom King e le recenti dichiarazioni rilasciate da Kevin Feige, Elizabeth Olsen e Paul Bettany durante il D23 Expo, è tempo di tirare le somme su WandaVision, l'attesa quanto misteriosa serie del MCU in arrivo su Disney+.

Olsen e Bettany riprenderanno i panni di Wanda Maximoff aka Scarlet e Visione, personaggi apparsi per la prima volta in Avengers: Age of Ultron (senza contare le scene post-credit) e la cui relazione ha avuto una svolta amorosa tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.

Data di uscita : lo show debutterà su Disney+ nella primavera del 2021 insieme alla serie tv di Loki, seguendo la release di The Falcon and the Winter Soldier prevista invece per autunno 2020. In seguito arriveranno anche What if...? (estate 2021) e Hawkeye (autunno 2021).

: lo show debutterà su Disney+ nella primavera del 2021 insieme alla serie tv di Loki, seguendo la release di The Falcon and the Winter Soldier prevista invece per autunno 2020. In seguito arriveranno anche What if...? (estate 2021) e Hawkeye (autunno 2021). Visione è ancora vivo? : Ucciso da Thanos sul finale di Avengers: Infinity War, Visione a tutti gli effetti è ancora morto nella continuity del MCU, anche perché l'Hulk di Mark Ruffalo ha potuto resuscitare solamente le persone scomparse a causa del primo schiocco di dita del Titano. Sul palco del D23 Bettany ha scherzato dicendo che "non è mai stato così confuso di fronte a così tante persone" riguardo alla timeline di MCU: che ci sia lo zampino dei poteri di Scarlet?

: Ucciso da Thanos sul finale di Avengers: Infinity War, Visione a tutti gli effetti è ancora morto nella continuity del MCU, anche perché l'Hulk di Mark Ruffalo ha potuto resuscitare solamente le persone scomparse a causa del primo schiocco di dita del Titano. Sul palco del D23 Bettany ha scherzato dicendo che "non è mai stato così confuso di fronte a così tante persone" riguardo alla timeline di MCU: che ci sia lo zampino dei poteri di Scarlet? Il tono della serie : Durante l'evento Feige ha descritto lo show come parte sitcom alla The Dick Van Dyke Show e parte blockbuster Marvel: prendendo in considerazione anche le atmosfere anni '60 viste nel banner ufficiale potremmo trovarci di fronte ad un prodotto veramente peculiare rispetto a ciò a cui ci hanno abituato i Marvel Studios.

: Durante l'evento Feige ha descritto lo show come parte sitcom alla The Dick Van Dyke Show e parte blockbuster Marvel: prendendo in considerazione anche le atmosfere anni '60 viste nel banner ufficiale potremmo trovarci di fronte ad un prodotto veramente peculiare rispetto a ciò a cui ci hanno abituato i Marvel Studios. Il rapporto tra Wanda e Visione : mentre Olsen ha parlato di "vita domestica", Bettany ha confermato che la serie esplorerà a fondo il rapporto tra i due personaggi dopo quanto già visto in Infinity War.

: mentre Olsen ha parlato di "vita domestica", Bettany ha confermato che la serie esplorerà a fondo il rapporto tra i due personaggi dopo quanto già visto in Infinity War. Altri personaggi del MCU : nella serie torneranno diversi comprimari già apparsi nei capitoli precedenti del franchise tra cui la Darcy Lewis (Kate Dennings) vista nei film di Thor e Jimmy Wood (Randall Park) di Ant-Man.

: nella serie torneranno diversi comprimari già apparsi nei capitoli precedenti del franchise tra cui la Darcy Lewis (Kate Dennings) vista nei film di Thor e Jimmy Wood (Randall Park) di Ant-Man. New entry del cast : Teyonah Parris vestirà i panni della versione adulta di Monica Rambeau, la figlia di Maria Rambeau vista in Captain Marvel, mentre il personaggio di Kathryn Hahn è descritto come un "vicino rumoroso".

: Teyonah Parris vestirà i panni della versione adulta di Monica Rambeau, la figlia di Maria Rambeau vista in Captain Marvel, mentre il personaggio di Kathryn Hahn è descritto come un "vicino rumoroso". Ci sarà una seconda stagione? : la Olsen ha dichiarato che, nonostante lei e Bettany tornerebbero con piacere, una seconda stagione di WandaVisione "non avrebbe molto senso".

: la Olsen ha dichiarato che, nonostante lei e Bettany tornerebbero con piacere, una seconda stagione di WandaVisione "non avrebbe molto senso". Doctor Strange: il presidente dei Marvel Studios ha confermato durante il Comic-Con che gli eventi di WandaVision andranno a confluire direttamente in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a conferma della stretto legame tra film e serie tv che caratterizzerà il futuro del MCU. Nel film con Benedict Cumberbatch è inoltre confermata la presenza di Elizabeth Olsen.

Che aspettative avete riguardo allo show? Siete curiosi di vedere un'intera serie dedicata a Wanda e Visione? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.