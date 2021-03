WandaVision: ecco Scarlet Witch nell'incredibile action figure della Hot Toys

WandaVision è terminato quasi una settimana fa ma certamente non smetteremo di parlarne tanto presto, dato che gli eventi appena visti saranno ripresi sicuramente nei prossimi progetti dei Marvel Studios, su tutti dal sequel di Doctor Strange affidato alle mani esperte di Sam Raimi. Intanto, ecco una nuovissima action figure della Hot Toys.

La statuina da collezione in questione raffigura la mitica Scarlet Witch di Elizabeth Olsen nella sua configurazione definitiva come vista nell'ultimo episodio della stagione, quella in cui avviene la trasformazione di Wanda e la acquisita consapevolezza del suo potere. Nella action figure la vediamo mentre sta per scagliare un potente incantesimo. Questa è poi affiancata anche dalla statuina dedicata a Visione, tutto magicamente riprodotto in scala 1:6. Davvero incredibile a dir poco. Trovate le immagini in calce a questa news.

Terminata la stagione di WandaVision, gli showrunner e i principali protagonisti hanno spiegato i motivi dietro l'assenza di Doctor Strange e Mephisto e di altri personaggi, così come del destino di Agatha Arkness nel corso degli eventi futuri nel MCU: "Il grande antagonista della serie è il dolore, questa è la storia che stavamo raccontando, e poi abbiamo avuto un cattivo bonus sotto forta di Agatha Arkness che ha finito per facilitare la terapia di Wanda, quindi penso che siamo a posto con noi stessi sotto questo punto di vista".

Sul destino della stessa Agatha quindi: "Come potete vedere nell'episodio, Wanda ha posto Agnes/Agatha sotto un incantesimo nel finale. Questo la fa vivere nei panni del personaggio che ha creato. Quindi, per quanto ne so Agnes è a preparare biscotti in giro per Westview, e oltre questo posso solo parlare della mia serie".