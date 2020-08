WandaVision, Scarlet Witch sarà il personaggio più importante della Fase 4 del MCU?

Finora Scarlet Witch è stata sicuramente in seconda linea negli Avengers, ma sembra che le cose stiano per cambiare in modo sostanziale e che, possa avere un ruolo rilevantissimo nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

A riprova di ciò vi è sicuramente WandaVision, la serie che prossimamente vedremo su Dinsey+ e che ha per l'appunto come protagonisti Wanda Maximoff interpretata da Elizabeth Olsen e Visione interpretato da Paul Bettany.

Successivamente, reciterà anche in Doctor Strange nel Multiverso della pazzia in un ruolo chiave, forse come co-protagonista. E probabilmente seguiranno anche altre apparizioni nelle successive produzioni del MCU. Secondo Screenrant queste varie comparsate sarebbero la dimostrazione di una certa importanza che man mano l'eroina sta acquisendo.

La loro teoria si basa sul fatto che una delle abilità dei fumetti di Wanda che deve ancora essere presentata è la sua capacità di deformare la realtà. Da quello che abbiamo avuto modo di capire su WandaVision, sappiamo che la coppia apparirà in una realtà mutevole quasi come se fossero i protagonisti di una sitcom. Non ne conosciamo ancora la motivazione, ma è probabile che ciò sia collegato proprio ai poteri di Wanda in grado di modellare la realtà.



In Doctor Strange 2, entreremo per la prima volta a piè pari nel multiverso Marvel come si comprende già dal titolo. Quindi, non è improbabile dire che Scarlet Witch potrebbe essere colei che apre le porte al multiverso nell'intero MCU. Questo darà alla Marvel certamente molto materiale da esplorare e in molti suppongono addirittura che proprio Wanda consentirà l'ingresso degli X-Men nel mondo degli Avengers.