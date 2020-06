WandaVision: Scarlet Witch riporterà in vita un personaggio nella serie?

WandaVision potrebbe rivelarsi fondamentale per il proseguo del Marvel Cinematic Universe. Non solo perché potrebbe introdurre per la prima volta gli X Men, ma anche perché potrebbe reintrodurre personaggi del passato legati a Scarlet Witch.

Ovviamente ci sarà spazio per Visione, nonostante gli eventi visti in Endgame, ma il misterioso multiverso che inizierà ad essere al centro della Fase 4, con la nuova serie e il sequel di Doctor Strange, potrebbe vedere il ritorno anche di Quicksilver, il fratello che ha accompagnato Scarlet Witch nel suo esordio durante Avengers: Age of Ultron.

La teoria sembra legarsi ora sugli straordinari poteri sviluppati dalla protagonista. Se infatti si è dimostrata l'unica, insieme a Captain Marvel, in grado di tenere pienamente testa a Thanos nello scontro finale di Endgame, le sue abilità magiche potrebbero crescere esponenzialmente all'interno dei prossimi progetti. Ciò le permetterebbe di resuscitare il fratello scomparso alla fine di Age of Ultron o, più verosimilmente, di far sì che la sua morte non sia mai avvenuta. Il tutto si complica ulteriormente se teniamo in considerazione il rumor della partecipazione di Evan Peters in Wandavision: l'attore ha interpretato proprio Quicksilver, ma all'interno dell'universo degli X-Men appena conclusosi.

Cosa ne pensate di questa ipotesi? Vorreste rivedere Quicksilver nella serie Marvel? Diteci la vostra nei commenti!