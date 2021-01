WandaVision: Scarlet Witch sarà il villain di Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Tra le molte teorie che circondano WandaVision che tra pochi giorni arriverà su Disney+, una suppone che Wanda Maximoff si evolva in Scarlet Witch solo per diventare il villain di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Questa teoria non è del tutto assurda, in quanto più volte nei fumetti Wanda Maximoff si è posta come una minaccia nei confronti dei Vendicatori. Nel corso di un'intervista, la Olsen ha provato a parlare di questa supposizione, ovviamente senza fare nessuno spoiler su WandaVision.

"Beh, lo ha già fatto", riferendosi all'inizio di Wanda in Avengers: Age of Ultron. "Voglio dire, aveva rappresentato una minaccia ed è così che ha iniziato con la sua rabbia nei confronti di Stark e lei lo sapeva, ha iniziato come ribelle e poi si è resa conto che il potere per cui stava combattendo non era il vero bene e quindi è per questo che è diventata quello che è. E combattere per il bene significa evolversi nel tempo, immagino, ma penso che abbia trovato gli Avengers dalla parte del bene". Certamente questa non è una conferma della teoria, ma nemmeno una smentita.

Molti dei fumetti hanno visto Wanda e Visione interpretare ruoli diversi in tutto il canone dell'Universo Marvel, da House of M che vuole Wanda in una realtà parallela per preservare l'esistenza della sua famiglia alla serie The Vision di Tom King con la famiglia Visione diventata nemica dei Vendicatori. Insomma, non mancano i precedenti.

Di recente Feige ha rivelato che The Mandalorian ha ispirato il marketing di WandaVision

