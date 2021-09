WandaVision, Scarlet Witch e Visione fanno vincere alla Marvel il suo primo Emmy

Il primo Emmy della Marvel era nell'aria dopo il grande successo ottenuto dalle serie Disney+ negli ultimi mesi e finalmente, grazie allo show dedicato a Scarlet Witch e Visione è finalmente arrivato. WandaVision si è aggiudicata per ora il premio come miglior scenografia e il premio per i migliori costumi di una serie fantasy sci/fi.

Ma non è tutto, sono ancora molti i primi che WandaVision potrebbe vincere visto che lo scorso luglio lo show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany si è portata a casa ben 23 nomination tra cui:

Miglior serie limitata o antologica, Attrice protagonista in un film o serie limitata o antologica (Elizabeth Olsen), attore protagonista in un film o serie limitata o antologica (Paul Bettany), Attrice non protagonista in un film o serie limitata o antologica (Kathryn Hahn).

Questi due sono solo una parte della miriadi di premi che Disney+ quest'anno riuscirà a portare a casa, tenuto conto che molte altre produzioni della Casa di Topolino concorrono per numerosi premi. Una tra tutte The Mandalorian che è riuscita a portare a casa per ora ben 4m premi. Dunque Disney+ per ora si è portata a casa ben 6 premi.

Intanto anche Don Cheadle è rimasto sorpreso per la sua nomination dovuta ad un cameo.