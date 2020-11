WandaVision: Scarlett Witch e Visione fusi insieme in questa perfetta fan art

Come rivelato da Paul Bettany, WandaVision sarà uno strambo puzzle da scoprire puntata dopo puntata. Vista la natura assurda del progetto, è possibile persino che i due protagonisti si uniscano in un solo corpo.

È quel che ha ipotizzato l'utente spdrmnkyxxiii, creando una fan art che mette in primo piano il volto di Elizabeth Olsen. Senza usare in maniera eccessiva i programmi di fotomontaggio, ha poi aggiunto la Gemma della Mente gialla e le tipiche linee che caratterizzano il personaggio di Paul Bettany.

Dato che Visione è effettivamente morto nei film degli Avengers, chissà che non possa rivivere in qualche modo proprio grazie a Wanda, che potrebbe assumerne determinate caratteristiche. Per il momento non sappiamo molto della trama della serie Disney+, ma lo stesso attore l'aveva definita "scritta in modo meraviglioso e davvero fuori di testa. È completamente assurda per le decisioni che hanno preso. I fan non dovranno attendere molto per vederla".

Dopo un 2020 privo di uscite legate al Marvel Cinematic Universe, finalmente è stata rivelata la release date di Wandavision con un breve teaser trailer. Per fortuna non manca molto e a breve potremo capire fino a che punto si sono spinti gli autori con quello che sembra essere uno dei progetti più coraggiosi della Marvel.