WandaVision, la scena d'azione di Kat Dennings svela nuovi dettagli sulla trama?

Dopo gli ultimissimi dettagli sul ruolo di Monica Rambeau in WandaVision nuove informazioni arrivano dal set: stavolta a fornirle è Kat Dennings (Thor, 2 Broke Girls) che ci racconta una delle scene d'azione che l'hanno vista protagonista.

Durante il recente intervento ad un podcast l'attrice ha raccontato alcuni retroscena di una particolare scena d'azione, le cui immagini erano state già mostrate in passato: quelle in cui i veicoli blindati della divisione S.WO.R.D. sembrano essere alla ricerca di qualcosa... O qualcuno.

"Dovevo girare una scena in notturna in cui sto correndo in un campo, ma leggendo sul copione mi rendo conto che non c'è alcuna traccia di stunt o cose simili."

L'attrice, che interpreta il ruolo di Darcy Lewis, fida assistente di Jane Porter (Natalie Portman), ha raccontato la vicenda a causa dei problemi alla caviglia di cui soffriva già da qualche giorno e che temeva le avrebbero dato non pochi problemi durante quella particolare sequenza.

Involontariamente, forse, la Dennings ci ha rivelato interessanti sviluppi sulla trama, che potrebbero derivare proprio dallo stato di pericolo in cui si trova il suo personaggio: se infatti la situazione fosse così grave da richiedere l'intervento dei mezzi blindati dell'unità militare, allora è altamente probabile che Wanda Maximoff (Elisabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) saranno direttamente coinvolti.

Non ci resta che scoprire come e perché, ma fortunatamente non dovremo aspettare ancora molto per sapere cosa sta succedendo poiché le riprese di WandaVision sono state completate proprio pochi giorni fa.