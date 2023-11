WandaVision, questa scena cancellata risolve uno dei grandi misteri della serie MCU

Acclamata da pubblico e critica, WandaVision è stata la prima serie del Marvel Cinematic Universe a debuttare su Disney+ e ancora oggi è ricca di misteri. Uno di questi è stato finalmente risolto dalla condivisione di una scena eliminata della serie, che ricordiamo avrà un suo spin-off con l'arrivo di Agatha: Darkhold Diaries con Kathryn Hahn.

Oltre alla Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen e al Visione di Paul Bettany, uno degli altri volti familiari che sono tornati per questa storia è stato il Jimmy Woo di Randall Park, arrivato a Westview, nel New Jersey, per rintracciare un testimone scomparso sotto protezione, ma quando WandaVision si è concluso, non abbiamo mai saputo l'identità di questo testimone.

A distanza di quasi tre anni, questo mistero ha finalmente trovato una risposta grazie alla condivisione di una scena eliminata intitolata "Ankle Bracelet".

Collocata durante il finale di WandaVision, dopo che l'Hex che circonda Westview è crollato, questa scena eliminata di WandaVision, condivisa da IGN, mostra Jimmy che parla con uno dei suoi colleghi dell'FBI di tenere d'occhio il testimone scomparso, dato che hanno ancora bisogno di lui per testimoniare. Jimmy dice che dovrebbe essere più facile individuarlo ora che "tutto è tornato alla normalità", ma mentre si dirige verso un'altra zona della città, vediamo che il testimone non è altro che il Ralph Bohner di Evan Peters, l'attore che ha sostituito Pietro Maximoff mentre Westview era sotto l'Hex.

Mentre molti fan del MCU pensavano che Peters potesse interpretare una versione modificata del vero fratello di Wanda, precedentemente interpretato da Aaron Taylor-Johnson in Avengers: Age of Ultron, dato che aveva già interpretato Quicksilver nei tre film della Fox sugli X-Men, si è scoperto che Ralph Bohner era solo un abitante di Westview incantato dalla magia nera di Agatha Harkness per incasinare la testa di Wanda. Ma con l'Hex crollato e Agatha imprigionata nella sua personalità di Agnes, Ralph è tornato alla normalità e lo si vede prendere delle pinze da un camion dei pompieri per staccare il suo collarino elettronico in modo che l'FBI non possa rintracciarlo.

Per quanto riguarda il motivo per cui questa scena sia stata pubblicata proprio ora, è perché WandaVision uscirà in 4K Ultra HD Steelbook e Blu-ray Steelbook il 28 novembre prossimo. Quindi, proprio come quando si guardano i film Marvel in ordine sparso su supporto domestico, ora si potrà vedere un assortimento di contenuti speciali, tra cui scene eliminate come questa.