WandaVision, una scena eliminata svela il vero destino di Agatha?

Dopo il finale di serie, di cui ha parlato anche il creatore di Wandavision, è stata svelata una scena tagliata che molto probabilmente spiega il destino di un personaggio importante dello show.

La scena di Wandavision mostra un agente di polizia approcciare il personaggio di Agnes/Agatha per chiederle se fosse ferita, con lei che risponde “flirtando” e si sentono delle risate del pubblico di sottofondo. Sembra quindi che Agatha sia rimasta imprigionata in una sitcom, almeno nella sua mente.

La stessa Kathryn Hann, interprete di Agatha, aveva parlato del finale a cui è destinato il suo personaggio: “Penso che sia la cosa peggiore. Penso davvero che sia la cosa peggiore. Voglio dire, tarparle le ali e metterla in un posto come quello con persone noiose e senza avere nulla da fare. È la cosa peggiore, è un incubo. Sì, Wanda l'ha praticamente lobotomizzata. Alla fine ho detto (immedesimandosi nel suo personaggio): "Non hai idea di cosa hai scatenato". Sto davvero cercando di farle capire le conseguenze. Perché alla fine, questa ragazza non ha davvero idea di quello che sta facendo.”

Se adesso il destino di Agnes/Agatha sembra essere più chiaro, non è invece ancora definito quello di Scarlet Witch, dato che la stessa Elizabeth Olsen ha dichiarato che non le manca interpretare Wanda.