WandaVision, la scena post-credit è stata aggiornata! Ora è pronta per Doctor Strange 2?

Sebbene l'ultima puntata di WandaVision sia stata rilasciata lo scorso marzo, la serie Disney+ continua ad avere in serbo per noi molteplici sorprese. Un utente di Reddit ha infatti notato che la scena post-credit è stata aggiornata, dando adito a nuove speculazioni su quello che sarà il destino di Wanda Maximoff nel MCU.

Come ormai sappiamo piuttosto bene, il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen farà la sua prossima apparizione in Doctor Strange 2, e sono in tanti a pensare che la scena in questione sia stata aggiornata proprio per essere inclusa nel prossimo film con protagonista Benedict Cumberbatch. In particolare, osservando con attenzione le sequenza, notiamo in primo luogo una sagoma che scende dalla parte sinistra dell'inquadratura. É possibile che si tratti proprio dello Stregone, che abbia deciso di far visita a Wanda e quasi sicuramente questa scena verrà inserita in Doctor Strange in The Multiverse of Madness.

Inoltre è possibile notare anche un upgrade ai colori stessi della scena, e gli alberi sembrano essere molto più numerosi di quanto non fossero nella prima volta che l'abbiamo vista in WandaVision. Confrontando poi i crediti dell'ultimo episodio di marzo con quelli del nuovo episodio aggiornato, noterete che questa volta è stato incluso il nome Michael Giacchino, il compositore del tema originale di Doctor Strange per il film nel 2016. Questo non solo conferma che la colonna sonora che ascoltiamo nel post-credit è in realtà una versione molto più sinistra del tema di Doctor Strange, ma potrebbe anche aiutare a dimostrare il fatto che questa scena si svolge durante gli eventi del film che uscirà nelle sale cinematografiche il 25 marzo del prossimo anno. Voi cosa ne pensate?