WandaVision, una scena della serie non è mai cambiata fin dalla sua genesi: ecco quale

WandaVision è stata la prima serie tv prodotta dai Marvel Studios ad approdare su Disney+, frutto di grande coraggio e di una lunga lavorazione (non solo per via della pandemia). E come in ogni produzione, ci sono stati diversi cambiamenti in corso d'opera, ma una scena è rimasta sempre la stessa, fin dall'inizio.

A raccontarlo ai microfoni di EW! sono stati la crew e il cast di WandaVision, che hanno parlato della realizzazione dello show.

"Il giorno che abbiamo girato l'addio di Wanda e Visione nella loro casa. Credo che sia perché l'intero show fa perno su quel momento" ha spiegato la creatrice e showrunner della serie, Jac Schaeffer.

"Sapete, siamo stati molto fortunati come sceneggiatori nel sapere perfettamente quale sarebbe stata la linea d'arrivo. Sapevamo dove la serie si stava dirigendo, quindi non ci sono mai stati dubbi al riguardo. Tante altre cose sono state messe in discussione, molti elementi sono cambiati in corso d'opera, ma quello è sempre stato ciò a cui volevamo arrivare" continua poi Jac Schaeffer "E io non avevo nessun dubbio che sarebbe stato bellissimo con Paul e Lizzie. Ne abbiamo parlato così tanto, e quando è entrato anche Matt nel progetto, con quella finestra a golfo, e l'hex che sta arretrando e arriva verso di loro, è stato tutto così glorioso, e ed è stata una di quelle cose che ci hanno fatto dire 'Ci siamo!'".

E di scelta vincente si è senz'altro trattata, mentre qualcuno potrebbe avere da ridere su altre decisioni come il cameo mai girato di Benedict Cumberbatch o magari preferire il titolo originale di Agatha All Along.

