WandaVision, scoprite qual è il titolo ufficiale del terzo episodio!

Dopo aver nascosto il titolo dei primi due episodi di WandaVision, scopriamo anche qual è il titolo ufficiale dell'Episodio 3 della prima serie dei Marvel Studios in onda sul servizio di streaming on demand Disney+.

A differenza delle prime due puntate dello show, il terzo episodio di WandaVision è stato presentato in anteprima con un titolo e una sinossi, cosa che ha offerto ai fan un'anticipazione di ciò che sarebbe successo nella mezz'ora settimanale. In linea con il mondo "televisivo" raccontato dal primo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, l'episodio tre è stato giustamente intitolato "Now in Color", sottolineando come la serie sia passata dalle sitcom in bianco e nero degli anni '60 alle sitcom ispirate a The Brady Bunch degli anni '70.

Gli episodi uno e due inizialmente sono apparsi su Disney+ intitolati semplicemente Episodio 1 ed Episodio 2, probabilmente per accontentare la maniacale riservatezza di Kevin Feige, ma successivamente sono stati ribattezzati rispettivamente "Filmed Before a Live Studio Audience" - che fa eco alla produzione della prima puntata, filmata in live davanti ad pubblico vero - e "Don't Touch That Dial".

In attesa di scoprire come sarà intitolato il quarto episodio, vi ricordiamo che Paul Bettany ha assicurato che la puntata farà impazzire i fan. Inoltre, una nuova anticipazione conferma che le finte pubblicità avranno una loro rilevanza nella trama della serie.