WandaVision, scovato nel trailer un easter-egg di Vita da strega!

Nell'ultimo filmato promozionale per WandaVision, l'attesissima serie tv di Disney+ prodotta da Marvel Studios e calcio di inizio della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, è stato inserito un easter-egg dedicato a Vita da strega, classica sitcom statunitense degli anni 60-70.

Se ve lo siete perso, ve lo proponiamo nel post che trovate come al solito in calce all'articolo: lo avevate notato? Ditecelo nei commenti!

Vita da strega venne trasmessa originariamente per otto stagioni dall'emittente ABC e andò in onda dal 17 settembre 1964 al 25 marzo 1972: la storia racconta di una strega che sposa un comune mortale e per lui giura di condurre la vita di ogni tipica casalinga americana. E' facile capire come mai i creatori di WandaVision abbiano voluto rendere omaggio allo show: secondo quanto riferito, infatti, Wanda farà i conti con i suoi poteri da strega e come anticipato dal trailer del Disney Investor pare che qualche misterioso villain li stia controllando al posto suo.

Per saperne di più i fan dovranno aspettare il 15 gennaio, quando sulla piattaforma di streaming on demand arriverà il primo episodio dei sei che comporranno la mini-serie. Nel cast dello show, creato da Jac Schaeffer, oltre ad Elizabeth Olsen e Paul Bettany ci saranno anche Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park e Kathryn Hahn.