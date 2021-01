WandaVision, ci sarà una seconda stagione? Sentite che ne pensa lo showrunner

WandaVision ha debuttato il 15 gennaio su Disney+ e attualmente i primi tre episodi hanno già mandato in delirio i fan occupati a formulare teorie su ciò che sta succedendo. Interpellato sulla possibilità o meno di vedere una seconda stagione di WandaVision, lo showrunner Jac Schaeffer non ha confermato e nemmeno negato la cosa.

Lo spettacolo riprende subito dopo Avengers: Endgame ed esplora la relazione tra Wanda e Vision con uno stile da classiche sitcom televisive americane. La serie sembra allegra e leggera ma sottili accenni ad oscurità e nemici avvengono di tanto in tanto e ci indicano che una trama più complessa si nasconde dietro tutto questo.

Lo showrunner di WandaVision Jac Schaeffer intervistato da The Hollywood Reporter ha affermato che fa parte della mentalità Marvel non parlare nemmeno di una seconda stagione per il momento.



"Non posso parlare della seconda stagione. Questo si adatta davvero alla filosofia Marvel", ha detto lo sceneggiatore. "Kevin è così bravo a fare coming out e dire, 'Ecco cosa sta succedendo!'. Una seconda stagione non è ancora qualcosa di cui si possa parlare al momento".

Appurato ciò, Schaeffer ammette che la prima stagione è una storia completa, indipendentemente da una sua continuazione.



"È sempre stato il design di questi spettacoli farli sembrare la corsa di un fumetto", ha aggiunto Schaeffer. "In questo modo, sembra molto completo. È un completamento emotivo che mi fa sentire benissimo".



Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva già anticipato la durata dei vari spettacoli della casa di produzione, rivelando tutto dipende dal tempo che richiede la storia per essere raccontata.



"Questi episodi si intersecheranno con i film in modo molto ampio. È una forma totalmente nuova di narrazione con cui possiamo giocare", aveva detto in precedenza Feige a Variety. "È la prima narrativa di lunga durata che i Marvel Studios hanno realizzato: saranno sei episodi, otto episodi, dieci episodi con gli attori dei film che interpretano i loro personaggi. Cambieranno, si evolveranno, cresceranno in quelle serie di eventi, e poi quei cambiamenti si rifletteranno nelle loro prossime apparizioni nei film". A tal proposito Elizabeth Olsen ha raccontato la differenza tra girare un film e una serie Marvel.



I primi tre episodi di WandaVision sono disponibili in streaming su Disney+, leggi la nostra recensione del terzo episodio di WandaVision uscito il 22 gennaio.