Wandavision: secondo il cast la serie sarà molto diversa dai film Marvel

I protagonisti dell'attesa serie TV di Disney+ Elizabeth Olsen e Paul Bettany hanno assicurato che WandaVision avrà la qualità di un film, ma durante un intervista concessa a Entertainment Weekly hanno ammesso che avrà uno stile totalmente differente dalle altre pellicole del Marvel Cinematic Universe.

Ecco come descrive lo show la protagonista e interprete di Wanda Maximoff/Scarlet Witch: "È un'unione tra le situazioni da classiche sitcom americane e i film della Marvel con questi personaggi", Paul Bettany ha continuato rivelando che: "Inizia in questo modo, e poi piano piano diventa un fantastico film della Marvel che amate tanto".

Infine la famosa attrice ha ammesso: "Da quando ho iniziato in Age of Ultron finalmente possiamo esplorare le parti di Scarlet Witch che trovo più interessanti. Sono molto nervosa ed emozionata, ma mi sto anche divertendo molto. Finalmente ripercorreremo delle storie prese dai fumetti molto amate e famose, sarà fantastico ". Tutti i fan del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen sono curiosi di conoscere quali saranno le storie che verranno trasposte nella serie TV, il tutto facilitato dalla scoperta fatta in Avengers: Endgame della presenza di numerosi universi paralleli, che potranno fare da sfondo a situazioni inedite e impossibili nella linea temporale originale.

Se cercate altre informazioni vi lasciamo con questa news recap di WandaVision, prossimo show del servizio streaming Disney+.