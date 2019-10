WandaVision: secondo Elizabeth Olsen la serie è al 100% un'idea di Kevin Feige

Siamo ancora molto lontani dalla premiere della serie dedicata a Scarlet Witch e a Vision, ma le notizie che la riguardano sono molto interessanti: dopo aver scoperto che il direttore della fotografia di Ghost In The Shell si è unito a WandaVision, l'attrice statunitense ha rivelato che il progetto è stato ideato totalmente da Kevin Feige.

Come abbiamo potuto leggere nelle scorse settimane, il capo dei Marvel Studios ha deciso di comunicare separatamente ai due attori protagonisti i suoi piani per la serie, arrivando a spaventare Paul Bettany, che ha inizialmente creduto che il creatore di WandaVision volesse licenziarlo. Intervistata durante il "Jimmy Kimmel Live", Elizabeth ha quindi rivelato: "Questo show è una creazione di Feige. Ha inventato lui questa idea, penso sia molto interessante". L'attrice ha poi ammesso di non poter dire di più, anche se conferma che la serie sarà un grande successo.

Per chi non lo sapesse WandaVision si collegherà al prossimo film Marvel intitolato "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", in cui troveremo il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen, mentre difficilmente rivedremo Visione, che ha perso la vita a seguito dello scontro con Thanos durante Avengers: Infinity War.

Non sono disponibili molti dettagli riguardo la serie TV che andrà in onda su Disney+ durante il 2020, sappiamo solo che è appena iniziata la fase di casting, in cui verranno scelti tutti i futuri interpreti per WandaVision.