WandaVision, la serie anticipa l'arrivo di Ms. Marvel e degli Inumani? Parliamone

Come ormai confermato da mesi, sappiamo che Kamala Khan debutterà presto in uno show tutto su su Disney+ nell'annunciata Ms. Marvel, interpretata in live-action dall'attrice Iman Vellani, ma forse potrebbero arrivare alcune anticipazioni sul personaggio e sugli Inumani già entro la fine di WandaVision.

Una delle teoria che stanno prendendo sempre più piede tra le fanbase del Marvel Cinematic Universe è quella che vuole l'introduzione dei Mutanti durante l'arco narrativo della serie. Comprensibile, considerando che Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) è in realtà la figlia di Magneto ed essa stessa una mutante, questo almeno nei fumetti. La serie vuole dunque approfondire meglio la natura dei poteri di Wanda su grande schermo.



Nell'ultimo episodio uscito, la Dottoressa Darcy Lewsi spiega: "C'è una quantità enorme di CMBR, Radiazioni di Fondo a Microonde Cosmiche. Ci sono lunghezze d'onda anche più lunghe sovrapposte al rumore che sentiamo". Come spiegato poi, le CMBR sarebbero i residui d'energia rimasti dopo le prime fasi di creazione dell'Universo, create dunque dal Big Bang. Potrebbe essere interessante ai fini di uno scenario con gli Inumani seguendo questa domanda:



Quando e se il WandaWorld esploderà come una sorta di Big Bang, le CMBR rilasciate potrebbero essere la causa dei poteri di Kamala Khan e di alcuni Inumani nei paraggi? La cittadina di Westview si trova nel New Jersey e guarda caso la Khan e famosa per risiedere a Jersey City. Ma questo ovviamente non prova nulla.



