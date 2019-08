WandaVision: la serie sarà come un film da sei ore, parola dei protagonisti

A quanto pare è già tempo di aggiornare il nostro articolo su tutto ciò che sappiamo su WandaVision: nel corso di una recente intervista con MTV News, infatti, i due protagonisti Paul Bettany e Elizabeth Olsen hanno spiegato che la serie tv per Disney+ avrà la durata di sei ore.

Queste le parole dell'interprete di Visione:

"Oh, non penso che io o Lizzie siamo mai stati più sorpresi di quando Kevin ci ha lanciato l'idea. Primo, all'inizio pensavo che mi avesse convocato per licenziarmi. Pensavo che sarebbe stato deludente, no? Qualcosa tipo: 'Beh, Paul, ascolta, ti vogliamo bene ma ...'. E invece quello che ha fatto è stato lanciare questa folle idea per una sorta di film da sei ore che io mai, mai in un milione di anni, sarei riuscito a concepire. Immagino sia questo il motivo per il quale è lui quello che guadagna tutti quei soldi."

Disney+ dunque sembra la finestra perfetta per la realizzazione di un progetto come WandaVision, che a quanto pare avrà la stessa durata di Loki, già confermata a sei episodi da un'ora ciascuno. Inoltre, lo showrunner Jac Schaeffer ha promesso ai fan che, sebbene l'esperienza sia stata adattata per il piccolo schermo, la serie per ambizione e audacia non avrà nulla da invidiare rispetto ai progetti cinematografici dei Marvel Studios che hanno reso il MCU il franchise più popolare al mondo.

