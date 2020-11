WandaVision, la serie Disney+ introdurrà la Fase 4

A Entertainment Weekly è stata offerta l'opportunità di visitare il set di WandaVision, vedendo la serie ancora in produzione nei Marvel Studios. Molti sono stati i particolari rivelati nel corso di questo incontro come la presenza del pubblico dal vivo che conferirà le fattezze della sit-com a questa nuove serie Disney+.

Inoltre Kevin Feige ha sottolineato che questo show ci porterà nella Fase 4 ma che al contempo, sarà in grado di essere apprezzato anche da chi sa poco o nulla del Marvel Cinematic Universe: "Se non hai visto nessun film dell'MCU e vuoi semplicemente entrare goderti questa serie perché ami cose come The Dick Van Dyke Show, ti piacerà. Ma se stato un attento spettatore dei 23 film che abbiamo realizzato e stai tentando di capire come si evolveranno le storie nella Fase 4, ci saranno tantissime sorprese ad aspettarti nel corso di questa serie".

Stando ai due protagonisti di WandaVision c'è moltissimo materiale proveniente dai precedenti film. Wanda è apparsa per la prima volta nella scena post-credit di Captain America: The Winter Soldier e Visione ha debuttato per la prima volta in Avengers: Age of Ultron. Entrambi sono apparsi poi in Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, mentre Wanda è apparsa anche nell'ultimo Avengers: Endgame. WandaVision svolgendosi proprio dopo quest'ultimo, è stato concepito come un film di 6 ore. "Ha davvero energizzato tutti in modo creativo in studio, l'idea che avremmo potuto fare di tutto e gettare le regole che avevamo seguito fin qui dalla finestra è stato entusiasmante", dice Feige.

Con Visione che è morto in Avengers: Infinity War, non è chiaro se il personaggio di Paul Bettany verrà riportato in qualche modo in vita, ma l'attore ammette che la storia lo ha sorpreso. "Pensavo di essere stato coinvolto per essere lasciato andare", ha detto Bettany. "Pensavo che Kevin stesse facendo questo genere di cosa per dare una degna conclusione al mio personaggio. Quindi è stata una sorpresa davvero piacevole per me e anche per il mio direttore di banca, ovviamente".

Nonostante siano state ultimate le riprese di WandaVision, continuano ad esserci ancora incertezze sulla data d'uscita di WandaVision. Staremo a vedere se riusciremo ad avere la serie entro dicembre su Disney+.