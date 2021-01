WandaVision: la serie Disney+ perde la vetta della classifica di Rotten Tomatoes

Poco dopo il suo rilascio su Disney+, WandaVision ha scalato le classifiche per diventare la produzione dei Marvel Studios più apprezzata su Rotten Tomatoes. Con l'aumentare delle recensioni però, la serie è scesa al secondo posto a pari merito con Avengers: Endgame e Iron Man.

Nelle prime ore dalla sua uscita, WandaVision ha raccolto oltre il 97% di giudizi positivi mentre ora si attestano intorno al 93%. Su 146 recensioni inserite, solo 12 valutano in maniera estremamente negativa la serie Disney+. Per quanto riguarda il pubblico la serie ha ottenuto solo il 79% dei giudizi positivi, e si posiziona così al 20esimo posto delle produzioni Marvel più apprezzate.

Il consenso della critica del sito recita: "In parte un amorevole omaggio alla storia della TV, in parte un mistero fuori posto, WandaVision è un passo meravigliosamente strano e sorprendentemente audace nel piccolo schermo per l'MCU e una vetrina perfetta per Elizabeth Olsen e Paul Bettany".

Intanto il pubblico non è stato ancora in grado di capire chi sarà il villain di WandaVision. In una recente intervista Elizabeth Olsen non è stata chiara a riguardo e in molti pensano che proprio WandaVision sarà il principale cattivo della storia. Vi ricordiamo che venerdì andrà in onda la quarta puntata della serie e Paul Bettany è certo che il nuovo episodio di WandaVision lascerà tutti senza parole.