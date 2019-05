WandaVision, nella serie Disney+ i poteri di manipolazione della realtà di Scarlet Witch?

Tra i numerosi show annunciati a metà aprile per la piattaforma streaming Disney+, la Compagnia di Topolino ha rivelato anche diversi progetti in via di sviluppo collegati direttamente al Marvel Cinematic Universe, tra i quali c'è anche l'interessante e curioso WandaVision, interamente dedicato ai due eroi titolari.

Come sappiamo, dopo Avengers: Ininity War ed Avengers: Edngame, è certo che Visione (Paul Bettany) è deceduto nella Guerra dell'Infinito, ucciso da Thanos per recuperare la Gemma della Mente, quindi la serie non potrà essere ambientata nel futuro. Si vociferava dunque in queste ultime settimane di un possibile setting negli anni '50, guardando probabilmente all'applauditissima run di All-New Different Marvel Now scritta da quel genio di Tom King e disegnata da Gabriel H. Walta, possibilità (ma Elizabeth Olsen parla chiaro) che aprirebbe anche a un altro interessante aspetto di Scarlet Witch: i poteri di manipolazione della realtà.



A riportare la notizia è lo scooper Charles Murphy, che scrive: "Ho sentito dire che nel corso dello show, scopriremo tutto un nuovo set di poteri di Wanda, tra cui quello di manipolare la realtà, in modo da avvicinare sempre di più il personaggio alla controparte fumettistica". Potrebbe dunque essere la spiegazione all'intera traccia narrativa della serie: desiderosa di rivivere una vita con Visione, Scarlet perde il controllo dei suoi poteri e crea una realtà dove i due hanno una vita suburbana insieme negli anni '50.



Il nostro consiglio è solo questo: se potete, recuperate la run in due volumi di King e Walta. Ma anche se non potete, fatelo ugualmente: non ve ne pentirete. Parola nostra.