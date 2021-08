WandaVision, la serie Disney+ aveva 'previsto' la data d'uscita del trailer di Spider-Man?

In casa Marvel si usa dire che "tutto è connesso", ma fino a che punto? E quella che lega un elemento di WandaVision e Spider-Man: No Way Home è una casualità, pura coincidenza, o è tutto programmato?

Sono mesi ormai che i fan Marvel attendono un teaser, un trailer, qualunque cosa di relativo a Spider-Man: No Way Home, il nuovo film del MCU con protagonista Tom Holland, che si preannuncia davvero epico stando ai rumor che lo circondano fin dal suo annuncio.

Ma finora la questione del trailer di Spider-Man è stata più che altro un running joke del web, tanto che persino Kevin Feige ci ha "scherzato" su. E mentre online sono comparsi dei leak (prontamente rimossi) voci insistenti vorrebbero l'uscita ufficiale del trailer di Spider-Man: No Way Home proprio in queste ore, ovvero durante la CinemaCon di Las Vegas.

E se da noi il 23 agosto sta per terminare, in America manca un po'... E, aspettate: 23 agosto? Non vi suona familiare?

Ma sì! È la fatidica data segnata sul calendario di Wanda e Visione nel primo episodio di WandaVision, la stessa che i due non riuscivano a ricordare perché fosse segnata come "speciale" rispetto alle altre.

Coincidenze? O un bizzarro easter egg piuttosto lungimirante? Beh, l'onore di discuterne i meriti (o la totale mancanza di connessione tra le due cose) lo lasciamo a voi... E al trailer di Spider-Man. Sperando che esca davvero oggi.