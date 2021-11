WandaVision, la serie Disney+ vola di nuovo in trend dopo la nomination ai Grammy

Nonostante WandaVision sia stato rilasciato quasi un anno fa, lo show targato Disney+ è tornato in trend per la sua nomination ai Grammy con il brano Agatha All Along per la categoria Miglior canzone scritta per un prodotto media.

Come ricorderete certamente, al momento del suo rilascio, questo brano era diventato a dir poco virale, facendo diventare il personaggio di Agatha Harkness come uno dei più amati dello show con protagonisti Wanda Maximoff e Visione. Sul web sono stati moltissimi i post dedicati a questa nomination.

"Sapevo che avrei avuto una sigla, ma in realtà non sapevo che l'avrei cantata fino a quando non eravamo a metà delle riprese e loro dicevano, 'Oh, avremo bisogno che tu canti .' Ero tipo, 'Grande', ma non mi aspettavo che questo brano potesse avere un simile successo", ha detto in precedenza la Hahn sulla melodia. L'attrice è stata nominata insieme ai cantautori Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez e agli altri cantanti Eric Bradley, Greg Whipple, Jasper Randall e Gerald White.

Tra l'altro, al Disney+ Day è arrivato proprio l'annuncio di Agatha: House of Harkness, lo show targato Marvel e Disney+, dedicato proprio alla mitica strega di cui abbiamo fatto la conoscenza nel corso di WandaVision. Cosa ne pensate di questo personaggio? Ditecelo naturalmente nei commenti.