WandaVision, nella serie Marvel ci sarà anche un'attrice di... Scooby-Doo?!

Manca pochissimo all'arrivo di WandaVision su Disney+, e ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo sulla prima serie tv dei Marvel Studios. Ad esempio, in queste ultime ore un'attrice ha confermato la sua presenza nello show... Vediamo di chi si tratta.

Grey DeLisle-Griffin, celebre doppiatrice, nota soprattutto nel campo dell'animazione, apparirà nella prima stagione di WandaVision. O almeno, la sua voce sarà nello show.

Il pubblico italiano la conoscerà sicuramente di meno rispetto a quello anglosassone, ma DeLisle Griffin ha prestato la voce a diversi personaggi della pop culture, da Daphne Blake di Scooby-Doo a vari eroi del mondo Marvel, come Black Cat e Captain Marvel, oltre ad essere anche la doppiatrice di Wonder Woman e Catwoman in diversi prodotti DC.

Al momento, non è nota l'entità del ruolo che avrà nella serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, né se la vedremo (o meglio, sentiremo) ancora in altri progetti del MCU, come ad esempio What If...?, per il quale la sua esperienza da doppiatrice potrebbe essere sicuramente utile, ma lei stessa ha confermato la sua presenza in WandaVision con un tweet (che trovate, come sempre, in calce alla notizia).

E mentre attendiamo di vedere il primo episodio della serie, che sarà disponibile dal 15 gennaio su Disney+, potete dare un'occhiata a tutte le serie che andranno ad aprire la Fase 4 del MCU in questo nostro articolo.