WandaVision, la serie Marvel potrebbe avere più episodi di quanti pensate

Le riprese principali di WandaVision sono terminate già da un po', ma sappiamo che si tornerà presto sul set per delle riprese aggiuntive. Intanto, potrebbe essere apparso un indizio sul numero di episodi che vedremo...

WandaVision è probabilmente uno dei progetti più misteriosi dei Marvel Studios (ed è tutto dire, vista la segretezza con cui operano di solito), c'è ancora tanto che non sappiamo al riguardo.

Tra le informazioni che ci mancano vi è anche il numero preciso di episodi di cui sarà composto lo show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, ma Charles Murphy sembrerebbe aver scoperto un dettaglio interessante.

"Ieri mi sono imbattuto nel curriculum di uno stuntman che ha lavorato alla serie WandaVision, e ho scoperto che..." anticipa.

In pratica, sul curriculum dello stuntman vi sarebbe indicato, tra gli episodi di riferimento per il suo lavoro, anche l'episodio 1x09 di Wandavision.

Questo vorrebbe dire che lo show avrebbe tecnicamente non meno di 9 episodi.

Non sappiamo quanto affidabile possa essere la fonte anonima (Murphy non ne fa volutamente il nome), ma come scrive anche lui, per quanto probabile che qualcuno commetta un errore nel proprio curriculum, è difficile che questo sia il caso.

Finora sappiamo che la prima stagione di The Falcon and The Winter Soldier durerà 6 ore, e pare che per Loki sia già in programma una seconda stagione (da confermare). Non sappiamo dunque quale possa essere la media degli episodi per stagione per le serie dei Marvel Studios, né la durata di ognuno di essi, ma sapere che Wanda e Visione ci accompagneranno per più di sei settimane non può che farci piacere.

E voi, siete d'accordo? Fateci sapere nei commenti.