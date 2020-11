WandaVision, la serie Marvel potrebbe essere rimandata ancora?

Questa mattina sembravano essere arrivate buone notizie dal lato Marvel Studios e Disney+, poiché si parlava di fine delle riprese per WandaVision, ipotizzando un conseguente debutto dello show per il prossimo mese. Ora però starebbe sorgendo qualche dubbio al riguardo...

Potrebbe essere già vana la speranza nata stamane dal post del produttore Dylan Klumph di 21 Miles Productions, che quando caldeggiava i suoi follower a dare un'occhiata alla programmazione di dicembre di Disney+ ("Tenete gli occhi aperti per qualcosa di fantastico questo dicembre su Disney+" scriveva) e anche se non specificava il titolo della serie di cui parlava, sembrava parlare proprio di WandaVision.

Una segnalazione del sito The Direct, infatti, riporterebbe dei messaggi con il servizio clienti di Disney+ Latin America nei quali sarebbe indicato gennaio come mese di debutto per WandaVision (trovate i tweet con gli screenshot in calce alla notizia).

Ora, è perfettamente plausibile che si possa trattare solamente di tempistiche circoscritte a un particolare territorio, e quindi che negli Stati Uniti e nel nostro paese possa arrivare anche a dicembre (il sito osserva come la seconda stagione di The Mandalorian abbia subito dei ritardi in alcuni paesi, pur uscendo regolarmente in altri).

Al momento, comunque, non abbiamo modo di saperlo, e serve a poco mettersi il pensiero. Teniamo però conto che potrebbe, a questo punto, trattarsi di una possibilità.