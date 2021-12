WandaVision è la serie più 'piratata' del 2021, Disney+ domina la Top 10

Se nelle ultime ora abbiamo scoperto che Matrix: Resurrections è il film più piratato della settimana, recentemente è stata diffusa la lista delle serie che hanno subito la stessa sorte nel 2021, con al primo posto Wandavision.

Infatti, la classifica stilata dal blog TorrentFreak vede in cima alla classifica la serie con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany, rispettivamente nei panni di Scarlet e Visione, accompagnata nella top 10 da altre quattro serie Marvel, ovvero Loki, The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye e What If...?, tutte rilasciare su Disney+. Sono poi presenti nella lista due produzioni Netflix, una Amazon Prime Video, una di Adult Swim e infine una di AppleTV+. Appare dunque evidente il dominio di Marvel/Disney+ in questa classifica, ma è bene specificare il metodo di calcolo dei dati usato da TorrentFreak: "I nostri calcoli si basano sui singoli episodi, quindi i season package non sono rappresentati in questa classifica, svantaggiando in questo modo le serie scaricabili tutte in una volta. Facendo due conti, la Casa di Carta sarebbe potuta essere quinta e Squid Game sarebbe potuta entrare nella Top 10".

Qui di seguito potete poi visionare la lista per intero:

WandaVision, Disney+ Loki, Dinsey+ The Witcher, Netflix The Falcon and the Winter Soldier, Disney+ Hawkeye, Disney+ What if...?, Dinsey+ Foundation, AppleTV+ Rick and Morty, Adult Swim Arcane, Netflix The Wheel of Time, Amazon Prime Video

Infine, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Wandavision e vi ricordiamo che l'apprezzata serie di casa Marvel è disponibile alla visione su Disney+.