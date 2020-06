WandaVision: la serie potrebbe potrebbe introdurre gli X-Men nel MCU

Dopo la notizia dell'arrivo di Evan Peters nel cast di WandaVision, i fan dei fumetti Marvel hanno iniziato ad ipotizzare quali saranno le conseguenze per il MCU e i prossimi progetti dedicati agli X-Men.

Non abbiamo ancora molti dettagli sul ruolo che avrà Quicksilver nel corso della serie, secondo molti sarà presente in un solo episodio, che servirà ad introdurre la sorella al mondo degli X-Men. Come sapete Pietro Maximoff era già apparso in un film del MCU, l'avevamo conosciuto in Avengers: Age of Ultron, ma la sua storia si era conclusa con il suo sacrificio, fatto per salvare Hawkeye.

Considerando il collegamento tra la serie incentrata sul personaggio di Elizabeth Olsen e il prossimo film di Doctor Strange, si potrebbe pensare che Wanda Maximoff viaggerà in vari universi paralleli, giungendo infine in quello degli X-Men e conoscendo questa versione alternativa di suo fratello. L'ultima collana di fumetti dedicata ai mutanti guidati dal Profesor X sta riscuotendo un notevole successo, per questo sono in molti a credere che potremo vedere presto gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.

Ricordiamo comunque che la notizia del casting di Evan Peters non è ancora stata confermata, in attesa di ulteriori informazioni, vi lasciamo con questa indiscrezione sulla trama di WandaVision.