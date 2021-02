Oltre WandaVision, tutte le serie TV del Marvel Cinematic Universe in arrivo nel 2021

La serie TV WandaVision sta spopolando in tutto il mondo. Puntata dopo puntata, lo show sta dimostrando tutto il suo potenziale, aprendo a un futuro radioso per l'intero MCU. Il Cinematic Universe, con la sua Fase 4, sembra avere tutta l'intenzione di migliorare ancora di più quanto fatto finora e regalarci emozioni incredibili.

Se con il suo sesto episodio WandaVision potrebbe aver messo le basi per una svolta clamorosa, oggi vogliamo parlarvi di come si presenterà il 2021 proprio per il franchise ormai stabilmente tra le mani di Disney, elencando le serie televisive MCU che arriveranno nel corso dell'anno. Iniziamo.

The Falcon And The Winter Soldier

Il primo prodotto, già pronto all'uscita, è The Falcon And The Winter Soldier: dopo annunci e smentite, conferme e speculazioni, sappiamo ora che la serie uscirà il 19 marzo, probabilmente anch'essa seguendo lo stesso schema di WandaVision della pubblicazione settimanale dei vari episodi. Lo show sarà incentrato sui personaggi di Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan), rispettivamente Falcon e The Winter Soldier.

Loki

Altra serie attesissima quella sul fantastico Loki, interpretato da Tom Hiddleston. Senza una data precisa, sappiamo che comunque la prima stagione di Loki arriverà a maggio del 2021 con i sei episodi che ne comporranno l'arco narrativo. Rimaniamo in attesa di ulteriori novità.

Marvel's What If…

Progetto animato che ha generato molto hype nei fan è Marvel's What If…, che in ogni puntata (probabilmente autoconclusiva) presenterà un diverso scenario ipotetico alternativo rispetto a quanto visto nei film dell'MCU che risponderà alla domanda "che cosa sarebbe successo se…". Al momento non sono stati comunicati dettagli circa la possibile data di uscita, ma sappiamo che arriverà nel 2021.

Ms. Marvel

Entro la fine dell'anno dovrebbe arrivare anche Ms. Marvel, serie che porterà su Disney+ anche la fantastica Kamala Khan, che sarà interpretata da Iman Vellani, al suo esordio hollywoodiano.

Hawkeye

Ultimo (ma non per importanza) un altro show che dovrebbe essere pubblicato nel corso del 2021: Hawkeye, che segnerà il ritorno del personaggio di Clint Barton, il cui ruolo sarà nuovamente dell'attore Jeremy Renner. A fianco a lui, troveremo anche Hailee Steinfeld, che interpreterà la Giovane Vendicatrice Kate Bishop. Non vediamo l'ora di scoprirne di più.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione del sesto episodio della prima stagione di WandaVision, ora vogliamo sapere la vostra: quali sono le serie MCU in arrivo su Disney+ che attendete con impazienza? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!