WandaVision, nel sesto episodio c'è un easter egg sul Dottor Destino?

Continua a sorprendere e far parlare di sé la superlativa WandaVision dei Marvel Studios, serie live-action di cui è stato pubblicato proprio nelle scorse ore su Disney+ il sesto episodio, intitolato "Nuovissimo Halloween spaventacolare!", dove a quanto pare sarebbe stato inserito anche un riferimento al Dottor Destino.

Non è la prima volta che la serie di Jac Schaeffer viene menzionata come possibile mezzo per introdurre nel Marvel Cinematic Universe gli annunciati Fantastici 4, soprattutto in relazione a quel misterioso "ingegnere aerospaziale" citato da Monica Rambeau che per molti potrebbe essere Reed Richards a.k.a. Mister Fantastic. Adesso, però, dopo il sesto episodio, qualcuno ha iniziato a ragionare su di un possibile coinvolgimento del Dottor Destino.



Mentre camminano per strada durante la giornata di Halloween, Wanda e Pietro ricordano la loro infanzia nell'orfanotrofio sokoviano, ed è proprio in questo dialogo che Wanda parla di "un ragazzo che li bullizzava continuamente", soprattutto cercando di "rubare gli stivali a Pietro". Il riferimento a una possibile introduzione di Victor Von Doom, o un semplice easter egg, viene però dalla frase successiva, quando Wanda spiega che sempre il ragazzino "aveva qualcosa di strano alla pelle", e proprio Doom nei fumetti nasconde iconicamente il suo volto sotto una maschera di ferro a causa del suo volto sfregiato.



Da qui nasce una teoria per il coinvolgimento del Dottor Destino nel MCU. Dopo gli eventi di Sokovia e a causa di un vuoto di potere, Von Doom potrebbe essere arrivato in aiuto del paese con le sue abilità e il suo intelletto, essendo comunque lui uno degli stregoni più potenti dell'Universo Fumettistico Marvel (cosa che lo ricollegherebbe anche a Wanda).



Potrebbe essere salito al potere in Sokovia, rinominandola successivamente Latveria e divenendone dittatore.