WandaVision: nel sesto episodio c'è un riferimento a Kick-Ass, ma solo in lingua originale

Con WandaVision c'è da farsi venire un gran mal di testa a cercare di notare tutti gli easter-egg e i riferimenti disseminati nei vari episodi: nella sesta puntata sbarcata su Disney+ venerdì scorso, in particolare, c'è un piccolo omaggio a Kick-Ass che non tutti avranno potuto notare.

La scena in questione è quella in cui Pietro si propone di badare ai figli di Wanda durante Halloween in assenza di Visione, sfruttando anche i suoi superpoteri per velocizzare la raccolta delle caramelle. Una proposta, quella di Quicksilver, a cui i diretti interessati rispondono con un entusiasta "Kickass!" a cui fa eco, visibilmente confusa, la stessa Scarlet Witch.

La confusione di Wanda non è casuale: in Kick-Ass, il film tratto dal celebre fumetto di Mark Millar, erano infatti presenti Aaron Taylor-Johnson ed Evan Peters, vale a dire entrambi i Quicksilver apparsi nel Marvel Cinematic Universe! L'esclamazione, naturalmente presente solo in lingua originale, è quindi sia uno scherzoso omaggio al film che un modo di sottolineare la confusione di una Wanda ancora incapace di capacitarsi dell'arrivo di questo Pietro così diverso da quello che conosceva.

Non solo Kick-Ass, comunque: secondo alcuni nel sesto episodio di WandaVision sarebbe nascosto un easter-egg sul Dottor Destino; una delle star dello show, intanto, ha avvisato i fan di WandaVision di fare attenzione agli spoiler.