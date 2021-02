WandaVision, nel sesto episodio un indizio sul villain principale della serie?

Da oggi è disponibile su Disney+ il sesto episodio di WandaVision, che come prevedibile ha offerto diversi spunti interessanti in vista del terzo atto della serie, soprattutto per quanto riguarda la natura dell'antagonista. Attenzione, seguono spoiler.

A giudicare dal finale dell'episodio, sembra che lo show stia andando sempre di più nella direzione che vede la stessa Wanda come minaccia principale da sconfiggere per riportare Westview alla normalità, ma secondo una teoria proposta da Heroic Hollywood, la pubblicità del fittizio yogurt "Yo-Magic" non sarebbe altro che un indizio sul coinvolgimenti di Mephisto.

Il filmato in questione, molto più criptico rispetto ai riferimenti diretti dei traumi passati di Wanda visti nelle puntate precedenti, vede un ragazzo intrappolato su un'isola deserta che riceve un barattolo di yogurt da uno squalo, e non riuscendo ad aprirlo finisce semplicemente col morire sul posto. Stando al sito lo squalo rappresenta Mephisto, ovvero una figura che si presenta nel momento giusto per offrirti ciò che desideri ma in un modo diverso da come te lo aspettavi, mentre il bambino sarebbe Wanda che accetta il suo aiuto - con conseguenze catastrofiche - a causa del suo dolore per la scomparsa di Visione.

Voi cosa ne pensate? Potrebbe essere davvero Mephisto il villain principale della serie? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo ad una teoria sulle pubblicità di WandaVision che tira in ballo le Gemme dell'Infinito.