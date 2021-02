WandaVision: il sesto episodio nasconde un sorprendente easter egg

Mancano solo 3 episodi al termine di WandaVision ma, le sorprese non sono di certo finite. Ciascun episodio ha nascosto un gran numero di riferimenti e colpi di scena inattesi e di certo il sesto episodio non è stato da meno.

All-New Halloween Spooktacular! è stato per lo più modellato sull'esempio degli show adolescenziali di fine anni '90 o dei primi anni 2000, ponendo un interessante focus sui giovani figli di Wanda e Visione, Billy (Julian Hilliard) e Tommy (Jett Klyne). Nella sequenza di apertura dell'episodio, i due compiono varie attività cult di quegli anni, inclusa una partita di Dance Dance Revolution. Come ha sottolineato un utente di Reddit, Billy e Tommy stanno suonando una canzone chiamata "Butterfly". Sebbene il riferimento sia molto sfumato, questo ci fa comprendere che in qualche modo le farfalle sono un tema ricorrente di WandaVision.

Nel terzo episodio della serie, "Now in Color", le farfalle sono una delle decorazioni nella cameretta che Wanda e Visione stanno costruendo per il loro futuro bambino. A un certo punto, quando le contrazioni della gravidanza, causano un malfunzionamento nei poteri della Maximoff, le farfalle prendono addirittura vita. Ad un livello più superficiale, le farfalle potrebbero semplicemente rappresentare il cosiddetto effetto farfalla e l'idea che ciò che sta accadendo all'interno dell'anomalia di Westview continuerà ad avere conseguenze ben oltre ciò che i personaggi principali possano immaginare. Ma c'è anche la possibilità che le farfalle possano essere rappresentative di Layla Miller/Butterfly, una mutante che ha debuttato per la prima volta nella cruciale e controversa trama incentrata su Scarlet Witch di House of M. Voi cosa ne pensate? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.

Intanto WandaVision è diventata la serie più popolare del mondo e sembra proprio che Nightmare possa essere il principale villain della serie targata Disney+.