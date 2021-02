WandaVision: Nel sesto episodio troviamo una citazione a Black Widow e Nick Fury

Mentre aspettiamo di conoscere quali saranno gli effetti di WandaVision sul MCU, parliamo di un divertente easter egg presente nella sesta puntata dello show di Disney+ e incentrato su due personaggi dei fumetti della Marvel.

Durante l'episodio intitolato "Nuovissimo Halloween spaventacolare" abbiamo visto Wanda e Visione indossare i costumi delle loro controparti cartacee, insieme al resto della popolazione di Westview. Mentre Visione era impegnato a cercare dettagli sui nuovi poteri di sua moglie, Wanda, i suoi due figli e Pietro hanno deciso di andare in giro per le strade della cittadina, incontrando così vari vicini e conoscenti. In una scena, che trovate condivisa in un tweet di Digital Spy presente in calce alla notizia, gli appassionati più attenti hanno notato che due bambine era vestite da personaggi della Marvel e in particolare da Nick Fury, riconoscibile dalla benda che copre l'occhio, e Natasha Romanova, subito identificabile dalla treccia rossa.

Se state seguendo la serie disponibile su Disney+ sapete che non è la prima volta che lo show cita le altre opere della Casa delle Idee: nei giorni scorsi avevamo discusso di un altro easter egg di WandaVision presente sempre nella sesta puntata della serie.

Infine, vi segnaliamo che le nuove avventure dei due supereroi saranno disponibili sulla celebre piattaforma streaming a partire dal prossimo venerdì 19 febbraio.