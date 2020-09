WandaVision: primo sguardo allo SWORD, l'erede dello SHIELD

Questa notte, durante la settantaduesima edizione degli Emmy Awards, è stato mostrato anche il primo trailer di WandaVision, che ci ha offerto un primo sguardo a una nuova entità del MCU: lo S.W.O.R.D.

Lo S.W.O.R.D., ovvero il Sentient World Observation and Response Department, è sostanzialmente la controparte spaziale dello S.H.I.E.L.D. (nei fumetti nata proprio come branca di quest'ultimo), e probabilmente la vedremo sempre più spesso d'ora in poi nel MCU.

Sono in molti a credere che la sua prima apparizione sul grande schermo sia stata in Spider-Man: Far From Home (come si potrebbe teorizzare dalla scena dopo i titoli di coda), e sebbene da quel lato non si abbiano ancora conferme o smentite, sul fronte televisivo era invece praticamente certa la sua presenza in WandaVision, comprovata già tempo fa da delle foto dal set della serie tv di Disney+ con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Ora però, il primo trailer dello show ci ha mostrato lo S.W.O.R.D. in azione, e sembrerebbe anche confermare il coinvolgimento di Monica Rambeau (Teyonah Parris), la figlia di Maria Rambeau (la BFF di Carol Danvers), tra i ranghi dell'organizzazione.

Secondo Comicbook, l'attenzione dello S.W.O.R.D. sarebbe stata attirata in questo caso dalle azioni di Wanda, che potrebbe aver inconsapevolmente creato una "bolla" (così potrebbe apparire guardando la scena con Monica) che racchiude la realtà retro-alternativa in cui sembra vivere al momento.

Sarà davvero questa la giusta chiave di lettura degli eventi di WandaVision? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.