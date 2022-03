WandaVision, lo show MCU ha subito grandi cambiamenti a causa di Black Panther

Un aspetto molto spesso sottolineato dai Marvel Studios è la continuity che lega i vari progetti del franchise. Ad esempio gli eventi raccontati in WandaVision continueranno anche in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, poiché Scarlet Witch collaborerà con Stephen Strange per prevenire il caos multiversale.

Il finale di stagione di WandaVision ha mostrato Elizabeth Olsen affrontare il personaggio di Agatha Harkness, interpretato da Kathryn Hahn, con Wanda Maximoff finalmente trasformatasi nella Scarlet Witch dei fumetti.



Nel libro The Art of WandaVision, la visual artist Jana Schrimer ha spiegato in che modo Black Panther ha influenzato dei cambiamenti nella serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, soprattutto in relazione alle rune evocate da Wanda Maximoff. WandaVision ha festeggiato un anno dal suo sbarco su Disney+ nel mese di gennaio.



"Era un tira e molla sul tipo di rune richieste. I primi simboli che ho fatto dicevano che somigliavano troppo a dei fiocchi di neve. Altri concept dicevano che erano un po' troppo ispirati al linguaggio in stile wakandese, quindi non li hanno scelti. Alla fine i simboli finali avevano maggiormente un look da strega" ha dichiarato Schrimer.



In WandaVision, Agatha usa le rune per togliere i poteri a Wanda ma quest'ultima ha poi ribaltato la situazione quando ha lanciato le rune all'interno di Westview. In Black Panther è possibile vedere la somiglianza del linguaggio di Wakanda con le rune della serie MCU.

