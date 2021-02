WandaVision: la showrunner assicura: 'Il finale sarà emozionante'

Con il cliffhanger della scorsa settimana e tutti i delicati fili narrativi ancora molto ingarbugliati, i fan di WandaVision si domandano cosa potrebbero aspettarsi dagli episodi finali. Qualche piccolo indizio su quello che accadrà è stato fornito dalla showrunner della serie Disney+

Jac Schaeffer ha infatti rivelato che il finale sarà sicuramente molto emozionante: "È meraviglioso vedere questi personaggi passare ad altri progetti, ma quello che volevo era che questo spettacolo si sentisse completo e che ci fosse una vera catarsi emotiva che il pubblico possa cogliere man mano che va avanti la storia".

Finora la più grande sorpresa di WandaVision è stata sicuramente l'apparizione di Evan Peters nei panni di Quicksilver, a riguardo la showrunner ha detto: ""Ci piaceva l'idea di [riportarlo indietro]. E poi ci siamo detti, come faremo a dare un senso logico a questa cosa? Come, come lo giustifichiamo? Perché questo è il punto, puoi covare un milione di grandi idee, ma bisogna farle arrivare, bisogna farle diventare ben radicate, bisogna renderle organiche per la storia più ampia".

Jac Schaeffer ha anche difeso il titolo della serie, rivelando che tutto è nato da un'idea di Kevin Feige e che le è piaciuta subito. Intanto, in molti sperano che Spider-Man possa fare un cameo in WandaVision.